Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan yeni təhsil naziri təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərar “Resmi Gazete”də yayımlanıb.

Qərarla bu vəzifəyə Mahmut Özer təyinat alıb. O, bu vəzifədə Ziya Selçuku əvəzləyib. M.Özer təyinatadək təhsil nazirinin müavini olaraq çalışıb.

Ahmet Emre Bilgili, Petek Aşkar və Sadri Şensoy M.Özerin müavinləri təyin olunublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.