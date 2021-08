Türkiyənin Manisa şəhərində sərnişin avtobusunun yük maşını ilə toqquşması nəticəsində 9 nəfər həyatını itirib, 30 nəfər isə yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza yerli vaxtla saat 04:45 radələrində, İstanbul - İzmir şossesinin 267-ci kilometrliyində baş verib.

Hadisə şahidlərinin ifadələrinə görə, sərnişinlə dolu avtobus yolun sağ hissəsində dayanan yük avtomobilinə çırpılıb. Qəza nəticəsində 9 nəfər dünyasınə dəyişib, 30 nəfər yaralanıb.

Faktla bağlı araşdırmaya başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.