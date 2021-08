Türkiyənin Manisa əyalətinin Soma rayonunda 50 nəfərin olduğu avtobusla TIR-ın toqquşub

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, İstanbul-İzmir avtomobil yolunda baş verən qəza nəticəsində 9 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb.

