Tərtər rayonunda zəlzələ baş verib.

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Metbuat.az-a bildirilib ki, yeraltı təkanlar 5 avqust, yerli vaxtla saat 23:26-da Bərdə stansiyasından 24 km şimalda, Tərtər rayonunda qeydə alınıb.

Zəlzələ 3,1 bal gücündə, ocağı isə 26 kilometr dərinlikdə olub.

