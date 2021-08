21 yaşlı misirli gəlin İsra Şaaban toy məclisindən bir neçə dəqiqə sonra vəfat edib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, gəlin artıq toy zamanı sinəsindəki ağrılardan şikayət etməyə başlayıb.

Toy yekunlaşandan bir neçə dəqiqə sonra gəlin yıxılaraq huşunu itirib. Hadisə yerinə gələn həkimlər qadına infarkt diaqnozu qoyub. Ona süni nəfəs vermək cəhdləri isə öz nəticəsini verməyib və gəlin həyatını itirib.

Toyun səhəri qadının dəfn mərasimi keçirilib.

