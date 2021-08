İnternetdə ərinin ELƏ şəkillərini gördü ki... Boşanmaq istədi, amma - FOTOLAR

İngiltərə sakini "Maria Guillen Garcia", sosial şəbəkələrdə 51 yaşlı əri "Tom McCabe"in 15 ildir başqa bir qadınla evli olduğunu öyrənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Mirror" yazıb. İngilis qadın internetdə məlumat axtarmağa başlayan zaman təsadüfən ərinin toy şəkillərinə rast gəlib. Məlum olub ki, yeni gəlin Guillen Garcia ilə nişanlanan zaman, adam artıq 15 ildir rəsmi evli imiş. Üstəlik onun evləndiyi qadının iki övladı da var. Mariya deyir ki, onun ərinin başqa qadınlarla macəraları çox olub amma ilk dəfədir ki, hansısa qadınla toy etdiyi barədə xəbər tutub.

Qadın ərindən canını qurtarmaq üçün boşanmaq istəsə də bu dəfə onun 20 min funt sterlinq borcunu ödəmək məcburiyyətində qalıb.

