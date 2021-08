Türkiyənin təhsil naziri, professor Ziya Selçuk vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə professor Mahmut Özər milli təhsil naziri təyin edilib. O, bu təyinata qədər təhsil nazirinin müavini işləyib.

Qeyd edək ki, Z.Selçuk işdən çıxmaqla bağlı əraziə yazıb və R.T.Ərdoğan da onun ərizəsini qəbul edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.