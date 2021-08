Dünyaca məşhur "CNN" telekanalı koronavirusa əleyhinə peyvənd olunmadan şirkətə gələn üç əməkdaşını işdən azad edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə kanal rəhbəri Ceff Suker açıqlama verib.

"Ötən həftə üç işçimizin peyvənd olunmadan ofisə gəldiyini öyrəndik. Hər üçü işdən azad edildi. Bu mövzuda siyasətimizi sıfır tolerantlıq üzərində qurduğumuzu aydın şəkildə bəyan edirik", - deyə Ceff Suker əməkdaşlarına xəbərdarlıq edərkən yenidən vurğulayıb.

