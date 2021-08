ABŞ-ın Kaliforniya ştatında 3 aydır davam edən meşə yanğınları nəticəsinə tarixi qəsəbə külə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qrenvil adlı tarixi qəsəbədən heç bir nümunə qalmayıb. Yerli mənbələrin məlumatına görə, hazırda alov sürətlə əhatəsini genişləndirir. Son iki gün ərzində yanğınlar daha da intensivləşib.

