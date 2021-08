Seneqalda sevgilisinin əvəzinə litsey imtahanına girə 22 yaşlı Xadim Mbupaya 1 ay iş kəsilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, 22 yaşlı gənc, sevgilisinin ingilis dili imtahanından keçə bilməyəcəyini düşündüyü üçün belə addım atıb. Sevgilisinə bənzəmək üçün onun kimi geyinən gənc, diqqət çəkməmək üçün imtahan vaxtı yerindən qalxmayıb.

Tibbi maska ilə kimliyini gizlədə bilən gənc, imtahanın sonunda müəllimlərin diqqəti sayəsində ifşa edilib. Müəllimlər onun bədən quruluşundan şübhələnib.

