Müdafiə nazirindən MARAQLI TƏKLİF - Rusiyanın paytaxtı Sibirə köçürülsün

"Rusiyanın paytaxtı Sibirə köçürüləcək və əlavə olaraq Sibirdə bir milyona qədər əhalisi olan beş şəhərin inşası aparılacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Rusiya müdafiə naziri Sergey Şoyqu Rusiya Elmlər Akademiyasının Sibir bölməsinin elmi ictimaiyyəti ilə görüşü zamanı deyib. Şoyquya görə, bu şəhərlərin ən az 300-500 min əhalisi və müəyyən sənaye yönümlü olmalıdır. Nazirin sözlərinə görə, bir zamanlar Baykal-Amur kimi tikintisi böyük layihələrin müasir Rusiyada həyata keçirilə bilməməsi təəssüfləndirir.

Qeyd edək ki, Şoyqu əvvəllər də paytaxtı Sibirə köçürmək fikri ilə çıxış etmişdi.



