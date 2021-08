"The Walking Dead"in son mövsümünün nümayiş tarixi BƏLLİ OLDU - VİDEO

Rotten Tomatoes portalı "The Walking Dead" serialının son mövsümü üçün daha bir tizer yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qısa videoda əsas personajları və uşaqları göstərərək təhlükənin artıq zombi orduları olmadığını xatırladır.

11 mövsümdür yayımlanan seriala "Norman Reedus", "Melissa McBride", "Lauren Cohan", "Christian Serratos", "Josh McDermitt", "Seth Gilliam", "Ross Marquand", "Jeffrey Dean Morgan" və başqaları rollarına qayıdacaqlar.

Final mövsümü 24 hissədən ibarət olacaq, üç blokdan birincisinin buraxılışı 22 Avqust 2021-ci ilə nümayiş etdirilməsi planlaşdırılır. Son bölümlər 2022-ci ildə yayımlanacaq.

