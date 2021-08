14 il əvvəl çəkilən məşhur serialda TÜRKİYƏDƏKİ YANĞINLARDAN DANIŞILIB? - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün artıq Türkiyədəki meşə yanğınlarının 10-cu günüdür. Hələ də qarşısı alına bilinməyən yanğınlar insanlarda qorxu və təlaşla birlikdə, müxtəlif fərziyyələrin, iddiaların da yaranmasına səbəb olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu dəfə mövzu ilə bağlı məşhur “Kurtlar Vadisi" serialındakı kadrlar gündəmə gəlib.

Bu görüntülərdə Polat Alemdar (Necati Şaşmaz) və həmkarı Alper Özgenç (Tarkan Tüzmen) arasında keçən diaoloqlar diqqət çəkib. Onlar Türkiyədəki genişmiqyaslı meşə yanğınları ilə bağlı müzakirələr aparıblar.

Söhbətin eynilə günümüzdəki hadisələrlə oxşar olması videonun bir çox sosial platformalarda yayılmasına səbəb olub.



Xatırladaq ki, sözügedən kadrlar 14 il öncə lentə alınıb.

