Türkiyənin Marmaris bölgəsində 8 gündür davam edən yanğınlar söndürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli bələdiyyə sədri Məhmət Oktay açıqlama verib. O yazılı açıqlamasında qeyd edib:

“Yanğın nəhayət başa çatdı və soyutma işlər başlayıb. Əməyi keçən başda meşə işçiləri olmaqla hamıya təşəkkür edirəm”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

