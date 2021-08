Zelenskinin təbrik etdiyi Pərviz Nəsibov kimdir?

Ukrayna idmanının ən tanınmış simalarından biri olan Azərbaycan əsilli ukraynalı yunan-roma güləşçisi, Tokio Olimpiya Oyunlarınıda gümüş mükafat qazanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynaya gümüş mükafat qazandıran Pərvizi Ukrayna prezidenti təbrik edib: "Yunan-roma güləşçisi - Pərviz Nəsibov olimpiadada gümüş medal qazandı. 22 yaşında bu böyük bir uğurdur. Səmimi təbriklərimi çatdırıram”.



Bəs Ukrayna Prezidentinin təbrik etdiyi azərbaycalı Pərviz Nəsibov kimdir?

Pərviz Paşa oğlu Nəsibov 1998-ci il avqustun 18-də Ağstafa rayonunun Muğanlı kəndində anadan olub.

o, idman sahəsində ilk addımlarını də elə Muğanlı kəndində atıb. Kənddə bir il sərbəst güləş bölməsinə qatılsa da, 2004-cü ildə ailəsi Ukraynanın Nikolayevə şəhərinə köçüb. Nikolayevdə də Pərviz güləşlə məşğul olmağı davam etdirib və burada o, yunan-Roma üslubunu seçib.

2017-ci ilin mart ayında İranın Abadan şəhərində baş tutan Dünya Kubokunda, milli komandası 6-cı yerdə qərarlaşsa da, o, bütün döyüşləri məğlubiyyətsiz keçirən yeganə ukraynalı güləşçi olub. 2017-ci ilin iyul ayında Almaniyanın Dortmund şəhərində finalda gürcü Georgi Kurtanidzeni məğlub edərək yeniyetmələr arasında Avropa çempionu adını qazanıb.

2018 -ci ilin sentyabr ayında Slovakiyanın Trnavaa şəhərində keçirilən gənclər arasında Dünya Çempionatının bürünc medalçısı olub.

Pərviz Nəsibov 2021-ci ilin may ayında Bolqarıstanın Sofiya şəhərində keçirilən turnirdə Tokio Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazanan Pərviz Ukraynaya gümüş medal qazandırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.