Rusiya mediasından İDDİA: Əliyev və Makron razılaşıb - Rəsmi Bakıya təcili zəngin MƏQSƏDİ nə idi?

"Fransa prezidentinin qəribə üslubu var. O iki il əvvəl İrəvana səfər etdi, Bakıya gəlmədi. Halbuki, ondan əvvəlki Fransa prezidentlərinin ermənilərə sevgisi olsa da, onlar balansı qorumaq naminə İrəvanla yanaşı Bakıya da gələrdilər. Çünki Fransanın Minsk Qrupundakı həmsədrliyi bunu rəsmi Parisdən tələb edir ki, sözdə olsa belə tərəflərdən eyni məsafədə dayansın".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı politoloq Elxan Şahinoğlu edib. Siyasi şərhçi deyir ki, Emmanuel Makron bu ənənəni pozdu. O, müharibə və ondan sonrakı dövrdə verdiyi açıqlamalarda birmənalı şəkildə Ermənistanı və erməniləri müdafiə edib.

"Böyük dövlətlərin liderləri arasında Ermənistana və erməni separatizminə ən çox dəstək verən dövlət başçısı məhz Makrondur. Buna baxmayaraq, Emmanuel Makron bu müddət ərzində bir neçə dəfə İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Makron Nikol Paşinyanı baş nazir seçilməsi və erməniləri hər zaman müdafiə edəcəyini növbəti dəfə bəyan etdikdən sonra avqustun 5-də Bakıya zəng edərək İlham Əliyev ilə fikir mübadiləsi apardı".

Bəs Azərbaycan Prezident Administrasiyasının prezidentlərin telefon söhbəti ilə bağlı yaydığı məlumatda nələr var idi?

"Birincisi, dövlət başçıları 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanatdan sonrakı dövrdə regional məsələlər və bəyanatın müddəalarının həyata keçirilməsini müzakirə ediblər. İkincisi, dövlət başçıları Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədindəki vəziyyət və postmünaqişə dövründə regionda sabitlik və təhlükəsizliyin möhkəmləmləndirilməsinə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar. Üçüncüsü, dövlət başçıları söhbət əsnasında Azərbaycan-Fransa ikitərəfli əlaqələrinin müxtəlif sahələrinə aid məsələləri də müzakirə ediblər".

Bildiyimiz kimi bu zəngin ardınca Rusiyanın “TASS” agentliyi Yelisey sarayına istinadən belə bir məlumat yayıb: “Azərbaycan və Fransa prezidentləri ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrlərinin (Rusiya, Fransa, ABŞ) dəstəyinə güvənərək bölgədə sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün əməkdaşlıq barədə razılığa gəldilər”.

Deyə bilərikmi Makron Minsk Qrupunu canlandırmaq istəyir?

"Bəli, Makron açıq-aşkar Minsk Qrupu formatını canlandırmağa çalışır. Ona bu məsələdə Vaşinqton da dəstək verir. Kreml bunun əleyhinə deyil, ancaq həmsədrlərin yenidən fəallaşması məsələsində Vaşinqton və Paris qədər israrçı deyil. Çünki Kremlə Cənubi Qafqazda əsas rəqibləri – ABŞ və Fransa simasında tərəfdaş lazım deyil. Rusiya öz hərbçilərini Qarabağa göndərəndə də Vaşinqton və Parislə məsləhətləşməmişdi. Həmsədrlik İnstitunun süni surətdə canlandırılması Azərbaycanın da maraqlarına cavab vermir".

Elxan Şahinoğlu qeyd etdi ki, Fransa Avropa İttifaqının iki aparıcı dövlətindən biridir. Buna görə də Azərbaycan Fransa ilə münasibətlərin normallaşmasını və Makrondan əvvəlki axarına qayıtmasını istəyir. Ancaq bu Emmanuel Makronun prezidentliyi dövründə alınmayacaq. Makron Azərbaycanın Qarabağ üzərindəki nəzarətini və Azərbaycanın Türkiyə ilə siyasi və hərbi ittifaqı reallığını qəbul etmək istəmir. Politoqun sözlərinə görə, Makronun Bakıya zənglərinin Fransa-Azərbaycan münasibətlərini indiki böhran vəziyyətindən çıxaracağını gözləmək əbəsdir. Çünki bir müddət sonra Makron yenə ermənilərə simpatiyasını israr edən açıqlama verəcək.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

