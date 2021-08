ABŞ-ın Alyaska ştatında yerləşən 3 yanardağ eyni anda fəaliyyətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 3 vulkandan biri lava digər ikisi isə buxar, kül püskürür. Bildirilir ki, Pavlov dağındakı vəziyyət daha ağırdır və şiddətli partlayışlar müşahidə edilir. Bölgədə həyəcan elan edilib.

