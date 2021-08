Bakıda gəlin ərinə əsəbiləşdi, səhvən QAYINATASINI YANDIRDI

Bakıda Sabunçu rayonunda ailə münaqişəsi zamanı bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, ər və arvad mübahisə edib. Qadın həyat yoldaşına əsəbləşərək onun maşınına benzin tökərək yandırıb.



Bu zaman benzin oğlanın atasının üzərinə düşüb və o yanıq xəsarəti alıb. DİN-in Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyevbildirib ki, baş verən hadisə ilə bağlı Sabunçu Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır:

“Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. İlkin məlumata görə, hadisədə qəsd yoxdur”.

