Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan karateçisi Rafael Ağayev Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun finaldakı rəqibi italyalı Luici Buza olub. 36 yaşlı karateçisi finalda italiyalı Luici Busaya uduzub.

Bununla da Ağayev ikinci yeri tutub.

Rafaelin bu qələbəsi ilə Azərbaycan komandası Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında ilk gümüş medalını qazanıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.