​Banka borcunu ödəmək üçün getdi: Ölən atasının hesabını görəndə huşunu itirdi

Misirdə baş verən hadisə böyük maraq doğurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, illərlə həyat yoldaşına və uşaqlarına özünü kasıb kimi göstərən, onlara az pul verən ailə başçısının ölümündən sonra sərvəti üzə çıxıb. “İndependent” qəzetinin məlumatına görə, adı açıqlanmayan şəxsin bankda 22 milyon Misir lirasının olduğu bildirilib. Ailə üzvləri atanın ölümündən sonra onun banka borcu olduğunu güman edib.

Onlar banka borcu öyrənmək üçün gedəndə eşitdiklərinə inanmayıb. Uşaqlardan biri mirasın məbləğini eşidəndə huşunu itirib.

