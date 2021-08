Türkiyənin Kayseri vilayətindəki mənzilin divarından səs eşidən ev yiyəsi həyəcan yaşayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, hadisə barədə müvafiq quruma məlumat verib. Əraziyə gələn nümayəndələr divarı deşəndən sonra üzləşdikləri mənzərə qarşısında təəccübünü gizlədə bilməyiblər. Divarından içində uzunluğu 3 metrə çatan ilan çıxıb. İlan meşədə təbiətə buraxılıb.

