“Türkiyənin Antalya şəhərində yanğınlar nəzarət altına alınıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik naziri Bəkir Pakdemirli açıqlama verib. O bildirib ki, Manavgat və Gündoğmuş rayonlarında artıq soyutma işləri aparılır.

Qeyd edək ki, Türkiyədə 10 gün əvvəl yanğınların ilk başladığı rayon Manavgat olub. Yanğınlar Manavgatda ciddi fəsadlar törədib.

