Türkiyənin Muğla vilayətində 4 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, episentri Egey dənizinin Datça sahilindən 33 kilometr uzaqlıqda baş verən təkan yerin 17,6 kilometr dərinliyində qeydə alınıb.

