Bu gün əkiz bacılar Sevil-Sevincin ailəsində xoş gündür.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, bacıların anasının bu gün doğum günüdür. Bu münasibətlə Sevil-Sevinc sosial media hesabında anası ilə foto paylaşaraq təbrik edib.

Həmin fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.