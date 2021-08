Ukraynanın Krımı və Donbası "geri qaytarmasının" yeganə yolu Rusiya və Belarusla barışıq əldə edilməsidir.

Metbuat.az Ria Novostiyə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ali Radanın keçmiş deputatı Anna Herman, Nash telekanalının efirində danışıb.

Siyasətçi qeyd edib ki, həmişə harmoniya içində yaşayan və kökləri ortaq olan üç qardaş xalq birlikdə necə yaşamalı olduqlarını düşünməlidir. Bundan əlavə, keçmiş deputat Kiyev hakimiyyətinə qonşuları ilə sülh və dostluq şəraitində yaşamaq istəmədikləri təqdirdə "xəyallarını" birdəfəlik unutmağı tövsiyə edib.

Daha əvvəl Ali Radanın keçmiş deputatı Yevgeni Muraev Ukraynanın tezliklə hissələrə bölünəcəyini proqnozlaşdırmışdı. Onun sözlərinə görə, indi ölkədə bu payızda Kiyevdəki vəziyyəti və təxribatları qızışdırmaq üçün istifadə edilə bilən radikal düşüncəli vətəndaş qruplarının səfərbərliyi var. Murayev Ukraynada qlobal bir vətəndaş qarşıdurmasının hazırlandığını vurğuladı.

Qeyd edək ki, Krım 2014 -cü ilin martında bölgədə yaşayanların böyük əksəriyyətinin dəstəyi ilə, referendumda səs vermədən sonra Rusiyanın tərkibinə daxil oldu. Ukrayna, AB ölkələri və ABŞ yarımadanın Rusiya ilə birləşməsini ilhaq adlandıraraq səsvermənin nəticələrini tanımaqdan imtina etdilər. Rusiya hakimiyyəti bu iddiaları rədd edir və üzvlük prosedurunun beynəlxalq hüquqa uyğun olduğuna israr edir.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.