Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Aktyor İbrahim Çingizlə həmkarı Aydan Axundzadənin toyudur.

Metbuat.az "axşam.az"a istinadla cütlüyün açıq havada keçirilən xoş günündən görüntüləri təqdim edir.

Qeyd edək ki, İbrahim Əməkdar artist Çingiz Əhmədovun oğludur. Uzun müddətdir sevgili olan Aydan və İbrahim bu ilin yanvarında nişanlanıblar.

