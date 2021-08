Tokio-2020: İrina ikinci qələbəsini də qazandı / YENİLƏNİB

Azərbaycan karateçisi İrina Zaretska Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında növbəti görüşünü keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançı A qrupundakı ilk döyüşündə italiyalı Silviya Semeraro ilə üz-üzə gəlib. Zaretska rəqibinə 3:2 hesabı ilə qalib gəlib. O, növbəti qarşılaşmasını Sofya Berultseva (Qazaxıstan) ilə keçirəcək.

*09:48



Azərbaycan karateçisi İrina Zaretska Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında mübarizəyə start verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, idmançımız A qrupundakı ilk görüşündə yaponiyalı Ayumi Uekusa ilə qarşılaşıb. Zaretska rəqibinə 4:1 hesabı ilə qalib gəlib. O, növbəti görüşünü Silviya Semeraroya (İtaliya) qarşı keçirəcək.

