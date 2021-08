COVID-19-u məhv edən cihaz hazırlandı - FOTO

COVID-19 və digər virusları məhv edən cihaz hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Özbəkistanda hazırda test mərhələsində istifadə olunan “BioGenetik” adlanan cihaz hava məkanını müxtəlif bakteriyalardan, əsasən də COVID-19 virusundan təmizləmək gücünə sahibdir. Cihazın müəllifi, mühəndis Olim Yusupov deyib ki, bu cihaz COVID-19 və başqa yoluxucu xəstəliklərin müalicəsində həlledici rol oynaya bilər.

“Aparatın havaya buraxdığı elektronlar virusları, bakteriyaları və mikrobları taparaq zərərsizləşdirir. Bu cihaz vərəm, hepatit, COVID-19 və digər yoluxucu xəstəliklərin profilaktikasında və müalicəsində çox faydalıdır”, – deyə o əlavə edib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

