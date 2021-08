1 Milyard Dollarlıq CƏRİMƏ QƏRARI: Alibabadan sonra BU ŞİKƏT DƏ qaydaları pozdu

Çin ən iri yemək çatdırma xidməti - “Meituan” şirkətini 1 milyard ABŞ dolları cərimələməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb adı hallanan şirkətin bazardakı dominant mövqeyindən sui istifadə etməsi olub.Şirkət həm də, onun xidmətinə qoşulan müəssisələri rəqiblərin analoji platformaları ilə əməkdaşlıqdan imtinaya məcbur edib.Qeyd edək ki, Çin eyni pozuntulara görə, “Alibaba”nı 2,8 milyard dollar məbləğində cərimələmişdi.

Bu qərara görə, Alibaba” 18,22 milyard yuan (2,78 milyard ABŞ dolları) cərimə ödəməliydi.

