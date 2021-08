Bakıda ağacları məhv edən şirkət cəzalandırıldı - RƏSMİ

Bakı şəhəri, Maqsud Əlizadə küçəsi 17 ünvanında ağacların kəsilməsi ilə bağlı Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən aparılan araşdırma başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Xidmətin rəsmisi Vaqif Cavadov bildirib.

O qeyd edib ki, sözügedən ünvanda yaşayış binasının tikintisi zamanı ağacların “Azenteroil” MMC tərəfindən məhv edildiyi məlum olub:

“Faktla bağlı MMC barəsində akt və protokol tərtib edilib, şirkətin hüquqi şəxs qismində cərimə olunması üçün toplanmış sənədlər Nərimanov Rayon Məhkəməsinə göndərilib”.

Xatırladaq ki, ötən gün xidmət rəsmisi Maqsud Əlizadə küçəsi 17 ünvanında ağacların qanunsuz kəsildiyini, torpaq mülkiyyətçisinin və təqsirkarların tapılması üçün araşdırmaların davam etdiyini bildirmişdi.

