Azərbaycan karateçisi İrina Zaretska Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında növbəti üçüncü görüşünü keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 61 kq-dan yuxarı çəkidə olan karateçimiz A qrupundakı üçüncü döyüşündə uduzub. Belə ki, o, qazaxıstanlı Sofya Berultsevaya 4:5 hesabı ilə uduzub.

O, qrupda sonuncu qarşılaşmasını Meltem Akyol Hocaoğluya (Türkiyə) qarşı keçirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.