Azərbaycan karateçisi İrina Zaretska Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında növbəti üçüncü görüşünü keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 61 kq-dan yuxarı çəkidə olan karateçimiz A qrupundakı sonuncu döyüşünü Meltem Akyol Hocaoğluya (Türkiyə) qarşı keçirib. Belə ki, İrina rəqibini 4:0 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da o, yarımfinala yüksələrək, qrup lideri olub.

Azərbaycan karateçisi İrina Zaretska qələbəsi ilə bürünc medalı təmin edib.

Gülər seymurqızı



