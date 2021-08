Bakının mərkəzində ağaclıq ərazidə yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Səbail rayonu, Mehdi Hüseyn küçəsində qeydə alınıb.

Yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri cəlb olunub.

