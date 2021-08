Türkiyəli müğənni Kibariyə ötən gün Quşadasındakı otellərin birində səhnəyə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mahnı oxuyarkən havanın küləkli olması sənətçiyə çətin anlar yaşadıb. Bir neçə dəfə ətəyi yuxarı qalxan Kibariyə ərinin istəyi ilə belinə masa süfrəsi bağlayıb.

Qeyd edək ki, Kibariyənin həyat yoldaşı Ali Küçükbalçıkın Adana yaşayan Qamze adlı xanımla dini nikah bağladığı deyilir.(axşam.az)

