Ermənistanda Rusiya hərbçiləri qəzaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə bu gün səhər saatlarında Gümrü-Yerevan magistralında, Talin yaşayış məntəqəsi yaxınlığında baş verib.

Avtomobilin idarəetmədən çıxaraq dərəyə aşması nəticəsində bir rus hərbçisi ölüb, 4 nəfər isə yaralanıb.

