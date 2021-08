Tokio-2020 başa çatdı - FOTOLAR

Tokio-2020 Yay Olimpiya oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yaponiyanın Milli stadionunda təşkil olunan bağlanış mərasimi koronavirus pandemiyası səbəbilə tamaşaçısız keçirilib.

Bağlanış mərasimində Azərbaycan bayrağını Olimpidanın gümüş medalçısı Hacı Əliyev daşıyıb.

Ardınca Olimpiya Oyunlarının rəsmi himni səsləndirilib. Olimpiya bayrağı endirildikdən sonra növbəti təşkilatçı ölkə - Fransa rəsmisinə təqdim olunub.

Qeyd edək ki, növbəti Olimpiada 2024-cü il iyulun 26-dan avqustun 11-dək Parisdə baş tutacaq.

