Türkiyənin Muğla vilayətinin Kızılpınar bölgəsində yerləşən Dalaman hava limanı yaxınlığında meşəlik ərazidə yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bölgəyə çox sayda yanğınsöndürən maşın və helikopterlər cəlb olunub. Hazırda havadan və qurudan yanğının söndürülməsi işləri davam edir.

Alovların hava limanı və yaşayış ərazilərinə yayılmaması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülür.

