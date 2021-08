Məşhur niderlandlı hakim Byörn Kuypers karyerasını başa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Niderland Superkubokunda dünən keçirilən "Ayaks" - PSV görüşü (0:4) onun karyerasında son matç olub. 48 yaşlı referi sözügedən matçın baş hakimi olub.

Qeyd edək ki, Kuypers Avro-2020-nin finalının İtaliya – İngiltərə oyununu (1:1, penaltilər seriyası - 3:2) idarə etmişdi.

