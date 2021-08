Dünyanın ən zəngin insanı dəyişdi

“Amazon”un sahibi Cef Bezos dünyanın ən varlı insanı adını bir daha itirib. “Forbes”in yayımladığı yeni siyahıya görə, 56 yaşlı Bezosu “Louis Vuitton”un sahibi Bernard Arno əvəzləyib.

Metbuat.az “Forbes”in yayımladığı dünyanın ən varlı 10 insanının siyahısını təqdim edir:



1. Bernard Arno - 198.8 milyard dollar – “Louis Vuitton Moet Hennessy”



2. Cef Bezos - 193.3 milyard dollar – “Amazon”, “Blue Origin's”



3. İlon Mask - 182.1 milyard dollar – “Tesla”, “Spacex”



4. Bill Qeyts - 132.1 milyard dollar – “Microsoft”



5. Mark Zukerberq - 130.8 milyard dollar – “Facebook”



6. Leri Peyc - 116.4 milyard dollar – “Google”



7. Lery Elison - 116.3 milyard dollar – “Oracle”



8. Sergey Brin - 112.6 milyard dollar – “Google”



9. Varen Baffit - 103.7 milyard dollar – “Berkshire Hathaway”



10. Frankois Bettenkurt Meyers - 93 milyard dollar – “L'oreal”.

