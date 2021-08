PSJ Lionel Messi ilə müqavilə bağlamağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu iddia ilə ESPN məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Argentina millisinin üzvü bu axşam Parisə yollanacaq. Qarşıdakı günlər ərzində Messi tibbi baxışdan keçərək Fransa klubu ilə “2+1” prinsipilə müqavilə imzalayacaq.

Qeyd edək ki, idman jurnalisti Fabrisio Romano da bu məlumatları təsdiqləyir.

Onun sözlərinə görə, tərəflər arasındakı müqavilənin nüsxəsi artıq futbolçunun atası Xorxe Messiyə təqdim olunub.

