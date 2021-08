Türkiyəli məşhur bəstəkar, TRT sənətçisi Yılmaz Yüksel vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi Onur Akay məlumat yayıb.

O bildirib ki, bəstəkar 84 yaşında dünyasını dəyişib: "1937-ci ildə dünyaya gələn sənətçimiz bu gün dünyasını dəyişdi. Bir çox önəmli bəstədə imzası var idi".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.