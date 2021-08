Ancelina Coli ilə bağlı ŞOK: Anasının sevgilisi ilə... - VİDEO

Yazdığı kitabları ilə gündəmi dəyişən jurnalist Andrev David Mortonunun Hollivud ulduzu Ancelina Colinin bioqrafiyası ilə bağlı iddiaları mübahisə yaradıb.

Mortonun məşhur aktrisanın həyatı ilə bağlı işıq üzü görən kitbında qeyd edilib ki, Coli 16 yaşında olanda anasının sevgilisi ilə cinsi əlaqədə olub.



Kitabda vurğulanır ki, Hollivud ulduzu anası ilə münasibətləri bərpa etmək üçün uzun müddət səy göstərib. Sonda onu itirdiyi üçün ciddi psixoloji sarsıntı keçirib.

Qeyd edək ki, Mortonun Tom Kruz və Madonna kimi məşhur ulduzların bioqrasiyası ilə bağlı yazdığı kitablar da böyük qalmaqallara səbəb olub.(publika.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.