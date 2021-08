Müğənninin ətəyi qalxdı, görün ƏRİ NEYLƏDİ - VİDEO

Türkiyənin populyar müğənnilərindən olan Kibariyə səhnədə ikən güclü külək səbəbindən çətin anlar yaşayıb. Metbuat.az oxu.az-a istinadən bildirir ki, ifaçının həyat yoldaşı Əli Küçükbalçık vəziyyətdən narahat olaraq, özünə məxsus çıxış yolu tapıb. O, 60 yaşlı müğənninin belinə süfrə bağlayıb. Kibariyə konsertinə belindəki masa örtüyü ilə davam edib.

