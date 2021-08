Məşhur türk futbolçudan Messi ilə bağlı duyğulu paylaşım

Xəbər verdiymiz kimi, Lionel Messi illərdir ki, formasını geyindiyi və layiqincə təmsil etdiyi "Barcelona"dan göz yaşları içində ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Messinin bu qərarından sonra bir müddət bir meydanı paylaşan türk futbolçu Arda Turan duyğulu paylaşım edib:

"Səninlə tanış olmaq, böyük bir komandada səninlə birgə eyni meydanı paylaşmaq mənim üçün böyük bir şərəfdir. Sən sadəcə futbol meydanında deyil, tarixin də ən yaxşılarındansan və belə də qalacaqsan. Məni qarşılamağın və "Barselona"da olan günlərimdə mənə verdiklərin üçün çox sağ ol. Bu yeni qərarında sənə və ailənə ən yaxşı arzularımı göndərirəm".

Qeyd edək ki, Argentina millisinin futbolçusu Lionel Messi İspaniya "Barselona"sı ilə yollarını ayırıb. Onun yeni klubu isə Fransanın “Pari Sen-Jermen” klubudur.

Gülər Seymurqızı



