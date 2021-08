Keçən ay telefon satışı bazarında "Xiaomi" zirvədə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, çin istehaslı olan texnologiya satışda "Samsung" və "Apple" firmalarını geridə qoyub. Təkcə iyul ayında "Xiaomi" satışda 17,1 % olubsa, "Samsung" 15,7%, "Apple" isə 14,3% olub .

Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.