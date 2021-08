Ağsuda 300 hektar ərazini əhatə edən yanğın söndürüldü - VİDEO

Ağsu rayonu, Gəgəli kəndi yaxınlığında mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə baş vermiş yanğın söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yanğınsöndürmə əməliyyatlarında nazirliyin müvafiq yanğın-xilasetmə qüvvələri və aviasiya dəstəsinin helikopteri fəaliyyət göstərib. Ümumilikdə 300 hektar ərazidə baş vermiş yanğın nəticəsində quru ot, kol-kos və biçilmiş taxıl sahəsi yanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.