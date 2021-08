İranın YENİ PREZİDENTİNDƏN koronavirusa qarşı İLK ADDIM:Canlı yayımda...- VİDEO

İran Prezidenti İbrahim Rəyisi İran alimləri tərəfindən hazırlanmış peyvəndlə COVID-19 əleyhinə vaksinasiya edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə IRIB Teleradio Yayımları Korporasiyası məlumat yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, prezident artıq "COV İran Barakat"ın ilk dozasını alıb. Rəyisi Tehrandakı tibb müəssisələrindən birində peyvənd edilib. İran televiziyası prezidentin peyvəndinin görüntülərini yayıb.

Qeyd edək ki, Tehran may ayında öz peyvəndi istehsalına başlamışdı. İran əhalisin in "Barakat"ın köməyi ilə vaksin olunması iyunun 12-də ölkənin şərqində yerləşən Məşhəd şəhərində sınaq rejimində başlayıb. İyunun 14 -də dərman ölkə daxilində təcili istifadə üçün Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən icazə verilib. İyulun 23-də İranın ruhani lideri və lideri Əli Xamneyi İran koronavirus peyvəndinin ikinci dozasını qəbul edib. Hazırda ölkədə yeni peyvəndin istehsalına da hazırlıq prosesi davam edir.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

