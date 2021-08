Penitensiar xidmət və polis birgə əməliyyat keçirib

Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidmətin əməliyyat aparatının Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin Cənub Bölgəsində Regional Şöbəsinin əməkdaşları ilə birgə əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki,əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində hazırda Bakı istintaq təcridxanasında həbsdə saxlanılan Şahin Mirsahib oğlu Ağayevin yaşadığı Lənkəran rayonu Göyşaban kəndindəki fərdi yaşayış evində saxladığı 55,106 qram narkotik vasitə “Heroin” və 19,134 qram psixotrop maddə “Metamfetamin” aşkar edilərək götürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.