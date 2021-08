Bakıda daha bir "ASAN xidmət və "ASAN kommunal" mərkəzi fəaliyyətə başladı

Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan 6 saylı Bakı "ASAN xidmət və 3 saylı "ASAN kommunal" mərkəzi fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 6 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzi sayca Bakı şəhərində 6-cı, ümumilikdə ölkə üzrə 21-ci mərkəzdir.

6 saylı Bakı “ASAN xidmət” mərkəzi üçün ayrılan 0.74 ha ərazidə mərkəzin 4 mərtəbəli inzibati binası inşa edilib. Mərkəzin ətrafı ağaclarla əhatə olunduğundan tikinti zamanı ərazi xüsusi nəzarətdə saxlanılıb, yaşıllığa zərər vurulmayıb, bir çox yeni dekorativ ağaclar əkilib, qazon salınıb. Vətəndaşların istirahəti üçün açıq zona hesab olunan istirahət meydançası, velosiped dayanacağı yaradılıb. Beləliklə, verilən dizayna əsasən Mərkəz və yaxınlığında yerləşən Heydər Əliyev adına park vəhdət təşkil edir. Mərkəzdə müxtəlif dövlət orqanları, özəl şirkətlər və kommunal xidmətlər göstərən qurumlar tərəfindən ümumilikdə 320-dən çox xidmət həyata keçiriləcək. Bu mərkəz qeydiyyatda olduğu yerdən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara xidmət edəcək. Burada xidmət edən dövlət orqanları da daxil olmaqla ümumilikdə 230 əməkdaş və 85 könüllü fəaliyyət göstərəcəkdir. “ASAN xidmət” mərkəzinin işçiləri Vətən müharibəsi qazisi, şəhid və ya qazi ailələrinin üzvlərindən ibarətdir.

Mərkəzdə Azərbaycan Prezidentinin fəaliyyətini əks etdirən guşə innovativ şəkildə yeni elektron formatda təşkil edilib və dinamik dəyişən foto-video faylları əks etdirir. Mərkəzdə üzərində xüsusi QR kodlar əks olunan məlumat lövhələri yerləşdirilib. Vətəndaşlar həmin lövhələrdəki QR kodları mobil telefonlar vasitəsilə oxudaraq "ASAN xidmət" və "ASAN kommunal" mərkəzlərinin fəaliyyəti, xidmətlərlə bağlı tələb olunan sənədlər, ödənişlər, iş rejimi, habelə "YAŞAT" Fondunun fəaliyyəti barədə məlumat əldə edəcək.

Xidmətlərdən istifadə edən vətəndaşlar üçün Mərkəzdə Terras kafe yaradılıb. Mərkəz paytaxtın Xətai rayonunun Vunq Tau küçəsində, Heydər Əliyev parkının yaxınlığında olan ərazidə inşa edilib.

3 saylı “ASAN kommunal” mərkəzi Bakı şəhərində sayca 3-cü mərkəzdir. “ASAN kommunal” mərkəzi olmayan bölgələrdə isə kommunal xidmət sahələri bütün regional “ASAN xidmət” mərkəzlərinin inzibati binalarında təşkil edilib. Mərkəz Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Tofiq Abbasov 38 ünvanında inşa edilmiş çoxmərtəbəli binanın birinci və ikinci mərtəbələrində fəaliyyət göstərəcək.

3 saylı “ASAN kommunal” mərkəzində “Azəriqaz” İB, “Azərişıq” ASC və “Azərsu” ASC tərəfindən 52, ümumilikdə isə 110 növ xidmət həyata keçiriləcək. Əsasən Nizami (201.800), Xətai (289.900) və Sabunçu (247,200) rayonlarında qeydiyyatda olan ümumilikdə 738,900 vətəndaşın əhatəsində olan Mərkəz ərazi məhdudiyyəti olmadan fəaliyyət göstərəcək.

Mərkəzdə əməkdaşların sayı 90, könüllülərin sayı 15 nəfər nəzərdə tutulur.

Vətəndaşların istirahəti və rahatlığı üçün kafe və uşaq oyun guşəsi nəzərdə tutulub. Konsept təhlükəsizlik tədbirlərini nəzərdə tutan sistemlərin quraşdırılmasını təmin edir.

