Türkiyənin tanınmış müğənnisi Aleyna Tilki-nin anası Havva Öztel gözəlliyi ilə yenidən gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediadan aktiv istifadə edən müğənnin anası Havva Öztel son zamanlar daha da cəsur paylaşımlar edir. Daha əvvəl bikinili postları ilə diqqət mərkəzində Havva gözəlliyi ilə qızından geri qalmır. Bu da Havva geyindiyi qısa ətəklə diqqətləri özünə cəlb edə bilib.

Qeyd edək ki, bir müddət öncə Havva Öztel, daha əvvəl oxuduğu mahnı ilə gündəmə gəlmişdi.

